طارت العلامة الزرقاء! رونالدو آخر ضحايا ثورة إيلون ماسك

أصبح كريستيانو رونالدو آخر ضحايا الثورة الكبيرة التي يقوم بها مالك تويتر إيلون ماسك في الساعات الأخيرة على المنصة الشهيرة للتواصل الاجتماعي.
وقام بماسك بتطبيق قراره بإزالة علامة توثيق الحسابات الزرقاء الشهيرة من ملايين المشتركين بعد أن قرر أنها لن تكون متاحة مجاناً، ويجب دفع اشتراك مقابل توثيق الحساب رسمياً من قبل تويتر.
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وفقد الملايين من الأشخاص "العلامة الزرقاء" في الساعات الماضية عقب بداية تطبيق القرار، ومنهم عديد المشاهير وأبرزهم كريستيانو رونالدو الذي يملك حسابه قرابة 108.3 مليون متابع على المنصة الشهيرة للتغريدات.
وخرجت تقارير تفيد بأن ماسك قام بنفسه بدفع قيمة اشتراك بعض المشاهير مثل ليبرون جيمس من أجل أن يحافظوا على علامتهم الزرقاء، الأمر الذي أثار موجة من الاستهجان، ولاقى عدم قبول كبير عبر المستخدمين.
وحتى الآن لم يتضح موقف رونالدو وفريقه الذي يدير حساباته الإلكترونية من مسألة دفع قيمة الاشتراك من عدمها في ظل ضياع علامة التوثيق من النجم البرتغالي.
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