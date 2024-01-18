"ضُبط 3 مرات بكوكايين".. حبس لاعب مانشستر سيتي السابق لحيازة المخدرات

لاعب موهوب ولعب على مستوى عالٍ في إنجلترا وأوروبا

قضت محكمة بريطانية، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف على ماكس نورمان، اللاعب السابق في مانشستر سيتي، بعد اتهامه بحيازة المخدرات وضبطه في 3 مناسبات مختلفة.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "دايلي ميل" فإنه تم القبض على نورمان (25 عامًا)، الذي لعب مسبقًا لأندية مانشستر سيتي وويجان، بعد العثور معه على كميات من الهيروين والكراك والكوكايين 3 مرات في غضون شهرين في عام 2021.

ففي المرة الأولى تم ضبط مخدر الكوكايين بسيارة نورمان، قبل إطلاق سراحه لاحقًا قيد التحقيق، ولكن تم احتجازه مرة أخرى في 14 أكتوبر بسبب المخدرات، وأخيرًا في 27 أكتوبر 2021، فتشت شرطة ميرسيسايد عنوانًا في شارع رومفورد بوسط مدينة ليفربول، حيث وجدت نورمان وعثر الضباط على الهيروين والكوكايين بقيمة تزيد عن 50 ألف جنيه إسترليني داخل كرسي بذراعين.

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وكشفت التحقيقات أن نورمان يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ومتلازمة توريت، ولديه 5 إدانات سابقة في 9 جرائم.

وقال ستيوارت ماكنالي، الذي مثل نيابة عنه، إن موكله كان "لاعب كرة قدم موهوبًا للغاية ولعب على مستوى عالٍ في كل من المملكة المتحدة وأوروبا"، موضحًا أن نورمان أصيب بإصابة في الدماغ بعد "تورطه في حادث تصادم مروري خطير".

وأضاف: "إنه شاب ذكي للغاية، قادر على الإنجاز، وهو يقدر أن هذه جرائم خطيرة ويعرف العواقب. لديه عائلة داعمة. لديه فرص العمل المتاحة، تجربة السجن بالنسبة له قاسية".