مهاجم ضمك يفسخ عقده إعارته ويعود للنصر

اللاعب فسخ عقده مع ضمك

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توقيع نادي ضمك مخالصة مالية مع مهاجمه "متعب الحماد" والمعار له من النصر السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن فسخ العقد بين الطرفين حدث بالتراضي والاتفاق بين النادي واللاعب صاحب الـ22 عامًا، وذلك بعدما طلب الحماد الرحيل عن النادي الجنوبي لعدم حصوله على فرصة جيدة للعب.

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إذ لم يلعب الحماد سوى مباراة واحدة وتحديدًا دقيقتين فقط في14 جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم.

وأضافت الرياضية أن الحماد عاد لفريقه النصر لكن المتوقع أن يرحل بالإعارة لنادٍ آخر قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري، إذ من الصعب أن يحصل على فرصة اللعب المستمر مع حامل لقب الدوري السعودي.

وسيدرس النصر العروض المقدمة لمهاجمه الشاب، خاصة تلك التي ستُوفر له فرصة اللعب بانتظام.

من جانب آخر، أعلن ضمك رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط التونسي بلال السعيداني لكن دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة، سواء الجوانب المالية أو مدة التعاقد.