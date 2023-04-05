ضغط مباريات الهلال؟ .. ياسر المسحل يستفز الجمهور بتعليقه!

أربع مباريات منتظر أن يخوضها الهلال في الأيام المقبلة قبل نهائي دوري الأبطال المقرر له يوم 23 من أبريل الجاري

shahid

بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، لضغط مباريات الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا، خرج الرئيس للتعليق، مبررًا موقفه بشهادة من أوروبا.

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الزعيم أنهى مبارياته المؤجلة أمس الثلاثاء، بالفوز أمام الفيحاء بثنائية نظيفة، بينما سيخوض ديربي الرياض أمام الشباب بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وقبل نهائي دوري الأبطال المقرر له 23 من أبريل الجاري، سيواجه الزعيم بخلاف الشباب، كل من الطائي والباطن والنصر، ضمن الدوري المحلي، وهو ما أغضب جماهيره.

وقال المسحل، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام، حول ضغط المباريات هذا: "لا شك أن أي فريق ينافس على عدد من البطولات طبيعي أن يخوض عدد مباريات في أيام معينة، إذا نظرنا لريال مدريد في إسبانيا والأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا، ستجد أيام الراحة عندهم قليلة".

وأضاف: "نحن كاتحاد سعودي نتمنى التوفيق لممثل الوطن الهلال في البطولة القارية، واجتمعنا مع إدارة الهلال لتسهيل كل متطلباتهم، وأعتقد أن الهلال لديه الخبرة الكافية لخوض هذه المنافسات، والتجهيزات كلها ستكون على أعلى مستوى".

رد رئيس اتحاد القدم زاد من اشتعال جمهور الزعيم، إذ كتب أحدهم: "ليتك ساكت والله"، فيما علق آخر: " ضاغطه كل 3 ايام مباراة يقول فيه تواصل للتسهيل وش تسهل يا المسحل، وش تصعب!، لو تبي تسهل كان خليته يلعب المؤجلات في فترة التوقف اللي عارف ان بعدها المدرب مودّع ، حتى التوقف القادم قررتوا يلعب فيها الاولمبي !؟!؟".

جدير بالذكر أن الزعيم يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 45 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثماني نقاط.

Shahid