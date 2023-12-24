ضريبة الـ100 مباراة .. بيدري يُزيد من مُعاناة برشلونة المالية!

بيدري يتسبب في زيادة أزمات برشلونة المالية

سيتسبب النجم الإسباني بيدري في معاناة مالية لفريقه برشلونة هذا الموسم، وذلك في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها البلوجرانا حاليًا!

وكشفت صحيفة "AS" الإسبانية عن أن برشلونة سيكون مضطرًا لدفع مبلغ 5 ملايين يورو إلى نادي لاس بالماس، لو لعب بيدري 45 دقيقة على الأقل لمدة مباراتين مقبلتين في أي بطولة.

برشلونة كان قد تعاقد مع بيدري من لاس بالماس عام 2019 مقابل 5 ملايين يورو، حيث لعب أول موسم له على سبيل الإعارة لفريقه السابق.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن عقد بيدري ينص على حصول لاس بالماس على 5 ملايين يورو، حال وصول بيدري إلى 100 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

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وبالفعل وصل بيدري حاليًا إلى 98 مباراة رفقة برشلونة، ويتبقى أمامه مباراتين فقط من أجل الوصول إلى 100 مباراة، ووقتها سيكون برشلونة مضطرًا لدفع مبلغ 5 ملايين يورو.