"ضرب لاعب باريس بشكل هستيري" .. كواليس جديدة تفضح نيمار وتمهد لنهاية مأساوية مع الهلال

تصرفات غير طبيعية من نيمار جونيور..

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منذ أن رحل عن الفريق في الصيف الماضي؛ والحرب بين الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشتعلة للغاية.

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نيمار انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي، من باريس سان جيرمان إلى نادي الهلال السعودي، مقابل أكثر من 90 مليون يورو؛ ومنذ ذلك الوقت، يستغل الساحر البرازيلي كل فرصة تتاح أمامه، للسخرية من فريق العاصمة الفرنسية ولاعبيه.

لكن.. صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، كشفت مساء اليوم الجمعة، عن كواليس جديدة فاضحة؛ بشأن الأيام الأخيرة للساحر البرازيلي، مع باريس سان جيرمان.

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ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان، بأن نيمار قام في إحدى الحصص التدريبية، بـ"الاعتداء بالضرب" على اللاعب الشاب إسماعيل الغربي، التونسي الأصل الفرنسي الجنسية، والذي كان يشارك في مران الفريق الأول وقتها.

وأشار إلى أن الغربي قام بقطع الكرة من نيمار جونيور؛ ليقوم الأخير بإسقاط اللاعب الشاب، ومن ثم ضرب رأسه على الأرض، عدة مرات.

وأوضح شاهد العيان الذي استعانت به الصحيفة، أن إسماعيل لم يكن الضحية الوحيدة لنيمار، حيث حاول الساحر البرازيلي، الاعتداء على متوسط الميدان البرتغالي فيتينيا، أكثر من مرة.

وشدد على أن نيمار دا سيلفا جونيور، كان يحضر تدريبات الفريق الباريسي، خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت رحيله؛ وهو في حالة غير طبيعية، كما لم يكن مهتمًا أبدًا بكرة القدم.

ومن ناحيتها.. أكدت الصحيفة في الختام، على أن باريس سان جيرمان مؤمن بأن قرار الاستغناء عن نيمار، كان جيدًا للغاية بالنسبة للفريق، وأن اللاعب لن يعود إلى مستواه، ولن يقدم أي إضافة إلى الهلال؛ خاصة بعد إصابته الأخيرة بـ"قطع في الرباط الصليبي".

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