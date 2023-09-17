ضربة موجعة لسيميوني .. غياب نجمه الفرنسي أمام ريال مدريد

سيميوني وأتلتيكو مدريد في ورطة قبل ديربي مدريد...

تلقى نادي أتلتيكو مدريد، ومدربه دييجو سيميوني، ضربة موجعة قبل مباراة الفريق المرتقبة، أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، بإصابة نجم الروخي بلانكوس.

ويستضيف أتلتيكو مدريد، نظيره ريال مدريد، مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، على ملعب سفيتاس متروبوليتانو.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن أتلتيكو مدريد، تلقى صدمة كبيرة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها توماس ليمار، نجم الفريق أثناء مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.

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وتعرض ليمار، إلى إصابة قوية في مباراة فالنسيا، ووفقًا لما أشارته التقارير الصحفية، فإن اللاعب تعرض إلى إصابة بقطع في وتر إكيليس، وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ليمار صاحب الـ 27 عامًا، سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أشهر، إذ من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية كبيرة في الفترة القادمة.

ويستعد أتلتيكو مدريد، لمواجهة لاتسيو مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة مطلع الأسبوع القادم.