ضربة موجعة للمغرب وريال مدريد .. مدة غياب "عكس التوقعات" لبراهيم دياز

أخبار صادمة لكارلو أنشيلوتي ووليد الركراكي

حملت صحيفة آس الإسبانية أخبارًا مزعجة للمدربين، كارلو أنشيلوتي ووليد الركراكي، تتعلق بتفاصيل إصابة نجم ريال مدريد ومنتخب المغرب، براهيم دياز، ومدة غيابه عن الملاعب والتي جاءت عكس التوقعات.

اللاعب المغربي كان قد سقط على أرض الملعب قبل مرور نصف ساعة من مواجهة ريال مدريد وريال سوسيداد مساء أمس في الدوري الإسباني، وقد غادر المباراة وسط توقعات بإصابة بسيطة إلى متوسطة لن تحتاج سوى عدة أسابيع من العلاج والراحة.

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المدرب الإيطالي رفض الحديث عن الإصابة بعد المباراة مفضلًا الانتظار للتقرير الطبي والذي صدر اليوم وأكد حاجة دياز لعلاج يمتد إلى 3 شهور بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة للساق اليمنى، وهو ما أكده النادي رسميًا لكن دون الكشف عن مدة االغياب.

تلك الأخبار تُمثل صدمة كبيرة لريال مدريد ومنتخب المغرب، حيث ينتظر الفريقان عدد من المباريات الحاسمة والمهمة خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل بدء دخول دياز التشكيل الأساسي للفريقين مؤخرًا وتألقه مع أسود الأطلس في المباريات الأخيرة.

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الصحيفة الإسبانية لم تكتف بالأخبار السلبية بل نقلت للمدرب الإيطالي أخبارًا إيجابية خاصة بالمدافع ميليتاو، حيث أوضحت أن إصابته التي تعرض لها قبل نهاية اللقاء بسيطة ولن تمنعه على الأرجح من مواجهة شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم، فيما مازال موقف الثنائي، جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني، غير واضح من خوض اللقاء رغم تدربهما اليوم صباحًا مع زملائهم.