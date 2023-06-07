بعد ضربة ليونيل ميسي .. الهلال مهدد بخسارة صفقة جديدة لإنتر ميامي

الصدمات تتوالى على نادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي

"صيف الصدمات لنادي الهلال"؛ هكذا تخشى جماهير الفريق الأزرق، بعد الضربة غير المتوقعة من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 600 مليون يورو، قبل أن تتفق جميع التقارير العالمية الأخيرة، على تفضيله الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ويبدو أن ميسي، سيذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع أحد أصدقائه، والذي كان مرشحًا أيضًا، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

هذا اللاعب هو متوسط الميدان الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي أعلن الرحيل عن برشلونة الإسباني، في الصيف الحالي؛ بعد نهاية عقده بشكل رسمي.

في هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي توني خوان مارتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة تجمع بين الأسطورة الأرجنتينية وبوسكيتس؛ في تلميح صريح إلى انتقال النجم الإسباني، إلى إنتر ميامي.

سيرجيو بوسكيتس يملك بالفعل عرضًا من الفريق الأمريكي، بالإضافة إلى عرض آخر من الهلال، مع اهتمام من النصر والأهلي أيضًا، لضمه.