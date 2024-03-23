ضربة للأخضر .. روبرتو مانشيني يستبعد نجمًا جديدًا قبل مواجهة طاجيكستان

تعرف على آخر مستجدات الأخضر

تلقى المنتخب السعودي ضربة جديدة، قبل مواجهة طاجيكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك بعدما قرر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر.

ويواجه الأخضر نظيره الطاجيكي مساء يوم الثلاثاء القادم، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن قرار مانشيني باستبعاد ناصر الدوسري، بناءً على تقرير الجهاز الطبي للمنتخب.

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وأضاف المنتخب السعودي أن الدوسري يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي، ووفقًا للإجراءات المتبعة، حيث تم رفع هذا الأمر إلى ناديه الهلال.

ويتصدر الأخضر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في أول 3 جولات أمام باكستان ثم الأردن وأخيرًا طاجيكستان.