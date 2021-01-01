ضربة لريال مدريد.. غياب كارباخال عن مباراة بيلباو للإصابة!

أمر غير متوقع..

تلقى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نبأ تعيسًا عندما تأكد غياب داني كارباخال عن مباراة أتلتيك بيلباو يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

وكان كارباخال قد غاب بالفعل عن مباراة أوساسونا الماضية للإيقاف، ونُظر إلى هذا الغياب كرب ضارة نافعة، إذ أراد زيزو في كل الأحوال إراحته بعد شعوره ببعض الآلام قبلها أمام سيلتا.

الخطة كانت أن يعود الدولي الإسباني مرة أخرى ويساعد الميرينجي في كأس السوبر، بيد أن الأنباء الواردة من صحيفة "آس" تؤكد غيابه عن مباراة بيلباو للإصابة.

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حتى الآن لم يُعلن الريال الأمر في تقرير طبي رسمي أو غيره، إلا أن مصادر الصحيفة الإسبانية أكدت على تعرض كارباخال لإصابة طفيفة ستحرمه من السفر لملقة والتواجد أمام بيلباو.

يظل موقف مشاركة كارباخال في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في حالة أن وصل ريال مدريد لها، مجهولًا، مع أن الاحتمال الأقرب أنه لن يتواجد أيضًا أمام الفائز من برشلونة وريال سوسييداد.

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في الأساس سيرفض ريال مدريد المجازفة باللاعب الذي قضى الأسبوع الماضي كاملًا في الصالة الرياضية، بالتبعية فمن غير الوارد أن يتم الاعتماد عليه في النهائي خشية تجدد أو تفاقم الإصابة الحالية.

هكذا، سيلجأ زيدان إلى خياره المفضل لتعويض كارباخال، بالاعتماد على لوكاس فاسكيز كظهير أيمن، مما يطرح أسئلة كثيرة حول ألفارو أودريوزولا الذي لم يلعب ولو دقيقة واحدة منذ 30 سبتمبر الماضي.

الجدير بالذكر أن عقد كارباخال الحالي مع ريال مدريد ممتد حتى صيف 2025 وبراتب ضخم رغم توابع كورونا الاقتصادية، فيما يتوقع أن يرحل أودريوزولا هذا الشتاء أو الصيف المقبل على أقصى تقدير.