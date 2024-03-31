ضربة كبرى قبل مواجهة ريال مدريد.. إصابة نجم مانشستر سيتي أمام آرسنال!

هل يغيب عن دوري الأبطال؟

تعرض ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي للإصابة أمام آرسنال، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر آكي ملعب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0) بداعي الإصابة في الدقيقة 26، ودخل ريكو لويس بدلاً منه.

يأتي ذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، حيث يعاني الفريق الإنجليزي من غيابات كبيرة في الخط الخلفي تتمثل في "ستونز وكايل ووكر والحارس إيدرسون إلى جانب آكي".

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وأظهرت صور أولية تعرّض أكي لإصابة في العضلة الخلفية للساق، وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في تصريحات عقب المباراة: "لم أتحدث مع الأطباء ولكن إذا طلب الخروج فهذا بسبب حدوث شيء ما، الآن علينا الاستعداد لمباراة الأربعاء".

وأضاف: "هناك الكثير من المباريات، يحدث ذلك في بعض الأحيان، لقد لعب مباراتين مع منتخب بلاده الأيام الماضية، هذا ما عليه الأمر مع الإصابات، أعتقد أن ستونز سيكون أفضل قريبًا، وكايل ووكر سيغيب لفترة أطول، وبعده ناثان آكي".