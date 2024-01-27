ضربة قوية لهجوم الديوك .. فرنسا تخسر نجمها بسبب الاصابة وشكوك حول لحاقة باليورو

اللاعب يغيب عن الملاعب لفترة طويلة...

شهدت مباراة بايرن ميونخ، أمام أوجسبورج ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الألماني، إصابة أحد نجوم الفريق البافاري ومغادرته ملعب اللقاء مبكرًا.

وسقط اللاعب الفرنسي، كينجسلي كومان في مباراة بايرن مع أوجسبورج، متأثرًا بإصابة قوية في الركبة، جعلته يغادر الملعب بعد مرور أقل من نصف ساعة من اللقاء.

ونشر الفريق البافاري بيانًا، أعلن فيه إصابة كومان بقطع في الرباط الداخلي للركبة، وغيابه عن بايرن ميونخ في الفترة المقبلة.

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ونجح بايرن ميونخ، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب أوجسبورج بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الألماني، ليواصل الفريق البافاري ملاحقة باير ليفركوزن على صدارة ترتيب الدوري.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني من ترتيب الدوري الألماني، برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطتين عن باير ليفكروزن المتصدر.