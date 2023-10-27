ضربة قوية لكاسترو .. النصر يفقد بروزوفيتش و4 نجوم أمام الفيحاء

تعرف على الغائبين عن مواجهة النصر أمام الفيحاء

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أصبح من المؤكد غياب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن مباراة فريقه النصر أمام الفيحاء، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ويستعد النصر لمواجهة الفيحاء مساء السبت، بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن بروزوفيتش سيغيب عن لقاء الفيحاء، بسبب عدم تعافيه بنسبة 100%، من إصابة مفصل القدم التي يعاني منها منذ أيام.

وأضافت الصحيفة أن بروزوفيتش دخل الملعب رفقة المعد البدني، وقام بملامسة الكرة قبل العودة إلى ملازمة العيادة الطبية، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح الأربعاء.

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وسيفقد النصر أيضًا 4 لاعبين وهم محمد آل فتيل وعلي لاجامي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عبد الله الخيبري لتراكم البطاقات، وسلطان الغنام الموقوف 4 مباريات من لجنة الانضباط والأخلاق.

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