ضربة قوية للاتحاد قبل مواجهة النصر في كأس خادم الحرمين

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن البرنامج العلاجي والزمني لثنائي الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تلقى نادي الاتحاد السعودي ضربة قوية قبل مواجهة نادي النصر السبت المقبل ف نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وقبل نهاية الموسم.

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن البرنامج العلاجي والزمني لثنائي الفريق جوناس دي سوزا، وزياد الصحفي.

الزوراء العراقي 🆚 النصر السعودي



🏟️ ملعب كربلاء

🏆 الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

⏱️18.00 بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/tDBW9cL4QF — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 23, 2019

وتأكد إصابة اللاعب دي سوزا بتمزق عضلي في العضلة الخلفية اليسرى، وأوضح الفحص الذي خضع له اللاعب إنه يحتاج إلى علاج التأهيلي لمدة لا تقل عن 4 أسابيع.

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وعلى الجانب الأخر، فأن اللاعب زياد الصحفي مصاب بكسر إجهادي في الساق اليسرى، ويحتاج إلى راحة تامة مع العلاج لمدة تتراوح من 6-7 أسابيع.

يُذكر أن نادي الاتحاد يأمل في مواصلة المشوار ببطولة الكأس، للحفاظ على لقبه وكذلك إمكانية التأهل الآسيوي في ظل ترتيبه المتأخر بجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.