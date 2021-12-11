ضربة دفاعية للهلال قبل مواجهة النصر

أزمة جديدة أمام الهلال، قبل المواجهة المنتظرة أمام نظيره النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الهلال سقط في فخ التعادل السلبي من دون أهداف، في المباراة التي جمعته بالفيحاء مساء أمس، الجمعة، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المحلي.

اللقاء شهد إصابة ظهير الهلال سالم الدوسري، في خسارة أخرى للفريق بعد فقدان نقطتين على ملعبه.

ومن المقرر أن تتسبب هذه الإصابة في غياب اللاعب عن مباراة الفريق أمام النصر يوم الخميس القادم وفقًا لـ"ملعب SBC".

وهو ما يعتبر بمثابة الضربة للمدرب ليوناردو جارديم، الذي كان يطمح بالدخول بكافة عناصره لتحسين النتائج.

وفقًا لـ"ملعب SBC" 📺



غياب اللاعب ناصر الدوسري عن مواجهة النصر بسبب الإصابة. 🚑



ظهير الهلال كان قد تعرض لإصابة ضد الفيحاء. ❌ pic.twitter.com/tcyTiSxOMf — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) December 11, 2021

ويمر الهلال بفترة صعبة في الوقت الحالي على المستوى الحالي رغم التتويج القاري، حيث تعادل في آخر مباراتين ضد أبها والفيحاء.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع بجدول الدوري السعودي بـ21 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر.