ضربة جديدة للنجم الساحلي قبل نهائي كأس زايد أمام الهلال

إصابة جديدة لأحد نجوم الفريق التونسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى النجم الساحلي التونسي ضربة جديدة قبل مباراته المهمة في نهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة أمام الهلال السعودي، تمثلت بغياب نجمه عمار الجمل عن اللقاء.

وسيُعاني الفريق التونسي من غياب نجم وسطه محمد أمين بن عمر للإصابة، بجانب وجدي كشريدة للإيقاف.

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وأفادت إذاعة موزاييك التونسية أن عمار الجمل لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، بل اكتفى بالتدريب منفردًا، مما يُرجح غيابه عن مواجهة الفريق السعودي.

يُذكر أن المباراة ستُقام بعد غدٍ الخميس على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وقد تأهل النجم للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة المريخ السوداني فيما نجح الهلال في إقصاء مواطنه أهلي جدة.