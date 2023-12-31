ضربة جديدة لدفاع ريال مدريد .. سوق الانتقالات يغلق في وجه الملكي!

ورطة جديدة لدفاع ريال مدريد...

يعاني ريال مدريد، من مشاكل دفاعية كبيرة هذا الموسم بسبب الإصابات، بعد إصابة إيدير ميليتاو، وديفيد ألابا وغيابهما عن الملاعب لفترة طويلة، وبدأ الميرينجي في البحث عن بديل في فترة الانتقالات الشتوية.

وارتبط ريال مدريد، بالتعاقد مع روبرت رينان، مدافع زينيت سان بطرسبرج الروسي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن وكما أشارت التقارير الصحفية فإن إدارة الميرينجي تدرس أيضًا التعاقد مع مدافع أكثر خبرة.

ومن جانبها فجرت صحيفة "آس" الإسبانية، مفاجأة في تقريرها، والتي كشفت فيه عن اقتراب رينان من العودة إلى البرازيل، من بوابة فريق إنترناسيونال على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه بالرغم من صعوبة إتمام الصفقة في الوقت الحالي، ستتابع إدارة ريال مدريد تطور اللاعب صاحب الـ 20 عامًا في البرازيل، بهدف للتعاقد معه في المستقبل.

جدير بالذكر أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، يعتمد في الوقت الحالي على الثنائي أنطونيو روديجر، وناشتو في مركز قلب الدفاع.