ضربة جديدة .. الاتحاد يخسر نجمه أمام الشباب

ضربة جديدة للاتحاد قبل مواجهة الشباب

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ضربة جديدة، قبل مواجهة الشباب "المرتقبة"، مساء اليوم الجمعة.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الشباب، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تأكد غياب النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب الفريق الاتحادي، أمام الشباب.

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وكشفت الصحيفة، عن أن غياب كورونادو البالغ من العمر 31 سنة؛ يأتي بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية بنسبة 100%.

وأعلنت مشاركة النجم الشاب فيصل الغامدي، متوسط ميدان الاتحاد، في التشكيل الأساسي أمام الشباب، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي، في الاجتماع الفني قبل المباراة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الهلال "المتصدر".

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