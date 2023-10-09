ضربة للنصر .. إيقاف سلطان الغنام لمدة طويلة ومعاقبة بروزوفيتش رسميًا

عقوبات لجنة الانضباط ضد سلطان الغنام ومارسيلو بروزوفيتش

SHAHID

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة قاسية على سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ على خلفية أحداث مباراة أبها.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الغنام حصل على كارت أحمر مباشر، بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة النصر وأبها، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأعلنت "الانضباط" في بيان رسمي، إيقاف الغنام 4 مباريات، في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها؛ بعد ثبوت مخالفته للمادة (49-1-1) من اللائحة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وغرمت اللجنة، ظهير أيمن نادي النصر، مبلغ 40 ألف ريال سعودي كذلك؛ بسبب تلفظه بـ"كلمات بذيئة" ضد حكم مواجهة أبها، وفقًا لما جاء في تقرير المباراة.

وإلى جانب الغنام.. عاقبت "الانضباط"، النجم الكرواتي الكبير مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان نادي النصر، بغرامة مالية 20 ألف ريال سعودي؛ بسبب غيابه عن اللقاء التلفزيوني مع الناقل الرسمي، عقب نهاية مباراة أبها.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق، إلى أنها وقعت أيضًا عقوبة مالية على سعد الرفدان، المنسق الإعلامي لنادي النصر، بقيمة 20 ألف ريال سعودي؛ لدخوله أرضية الملعب أمام أبها، وهو غير مسجل في قائمة المباراة.

جدير بالذكر أن نادي النصر، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 19 نقطة، بعد مرور 9 جولات.

SHAHID