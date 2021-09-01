ضحية ميسي المفضلة يتبعه للدوري الفرنسي
أعلن نادي ليون الفرنسي عن تعاقده مع النجم الألماني، جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر.
ورحل بواتينج عن صفوف بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي، بعد 10 مواسم رفقة بطل البوندسليجا.
ونشر ليون عبر "تويتر" تفاصيل تعاقده مع المدافع الذي أصبح حرا منذ يونيو، حيث وقع على عقد لمدة موسمين يمتد حتى صيف 2023.
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المدافع الألماني البالغ من العمر 32 عامًا يعتبر ثالث صفقات النادي الفرنسي بعد ضم السويسري جيردان شاكيري من ليفربول والظهير الإيطالي إيمرسون من تشيلسي.
ومن المنتظر أن يضع بواتينج خبرته في الدفاع في خدمة ليون تحت القيادة الفنية لبيتر بوس والذي أجرى محادثة طويلة مع اللاعب، وكانت هي العامل الحاسم في قراره.
وقد تشهد مباراة ستراسبورج يوم 12 سبتمبر المشاركة الأولى للمدافع الألماني بقميص ليون.
يذكر أن بواتينج لعب مع بايرن ميونيخ لمدة 10 سنوات، فاز معهم بـ 9 بطولات دوري، وبطولتين لدوري أبطال أوروبا.
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