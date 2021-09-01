ضحية ميسي المفضلة يتبعه للدوري الفرنسي

شكل آخر سيحمله لقاء باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

أعلن نادي ليون الفرنسي عن تعاقده مع النجم الألماني، جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر.

ورحل بواتينج عن صفوف بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي، بعد 10 مواسم رفقة بطل البوندسليجا.

ونشر ليون عبر "تويتر" تفاصيل تعاقده مع المدافع الذي أصبح حرا منذ يونيو، حيث وقع على عقد لمدة موسمين يمتد حتى صيف 2023.

L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur international allemand, Jérôme Boateng.



Le communiqué 👉 https://t.co/4ZQDu178xe pic.twitter.com/Xj3TAOwceW — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2021

المدافع الألماني البالغ من العمر 32 عامًا يعتبر ثالث صفقات النادي الفرنسي بعد ضم السويسري جيردان شاكيري من ليفربول والظهير الإيطالي إيمرسون من تشيلسي.

ومن المنتظر أن يضع بواتينج خبرته في الدفاع في خدمة ليون تحت القيادة الفنية لبيتر بوس والذي أجرى محادثة طويلة مع اللاعب، وكانت هي العامل الحاسم في قراره.

وقد تشهد مباراة ستراسبورج يوم 12 سبتمبر المشاركة الأولى للمدافع الألماني بقميص ليون.

يذكر أن بواتينج لعب مع بايرن ميونيخ لمدة 10 سنوات، فاز معهم بـ 9 بطولات دوري، وبطولتين لدوري أبطال أوروبا.

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