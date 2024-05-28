ضحية مبابي؟ تصريحات مقلقة من نجم ريال مدريد عن إمكانية رحيله!

نجم آخر قد يغادر الميرينجي

رفض رودريجو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، استبعاد فكرة الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل الجناح الشاب بسبب اقتراب صفقة قدوم كيليان مبابي، وذلك لإمكانية تأثير هذا الأمر بشكل سلبي على تطوره ومشاركته بانتظام مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال رودريجو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" عبر شبكة "DAZN":"أي شيء يمكن أن يحدث، لدي عقد هنا ولكن لا أعرف في الوقت الحالي".

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وأضاف:"قلت دائمًا أنني أريد البقاء مع ريال مدريد ولكن دعونا نرى ما سيحدث في النهاية".

جدير بالذكر أن صاحب الـ23 سنة الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال، يوم السبت القادم ضد بوروسيا دورتموند، نجح في تسجيل 17 هدفًا وصنع 9 في 50 مباراة لعبها مع الفريق هذا الموسم.