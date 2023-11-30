ضحية ألفيش المزعومة توجه له "الضربة القاضية" قبل خضوعه للمحاكمة

استحالة الوصول إلى أي تفاهم بين الطرفين....

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية "استحالة الوصول إلى أي تفاهم" بين داني ألفيش، لاعب برشلونة، والمنتخب البرازيلي الأسبق، وبين الضحية المتهم باغتصابها اللاعب البرازيلي.

ألفيش دخل السجن مطلع شهر يناير الماضي، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة شابة في ملهى ساتون الليلي في برشلونة ليلة 30 ديسمبر 2023، حيث أصدر القاضي حكمًا بالحبس المؤقت دون كفالة لتفادي خطر هروبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن داني ألفيش، حاول دفع تعويضًا كبيرًا للضحية بمبلغ كبير من المال، ولكن دفاع الضحية أكد أن أي جريمة ضد الحرية الجنسية لها أضرار وعواقب لا يمكن إصلاحها بأي مبالغ، وشدد دفاع الضحية على أن التوصل إلى اتفاق يعتبر أمرًا مستحيلًا، إن اقتصر على مسألة مالية فقط.

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وكان المدعي العام، قد طلب بسجن ألفيش صاحب الـ 40 عامًا، مدة تصل إلى 9 سنوات، كما رفضت المحكمة طلب فريق دفاع ألفيش الذي سعى للإفراج عنه بشكل مؤقت مقابل دفع كفالة قيمتها 150 ألف يورو.

جدير بالذكر أن ألفيش يحاول تحسين وضعه في القضية، عندما قام بتغيير فريق الدفاع الخاص به، وتولى إينيس جوارديولا، مهمة الدفاع عن النجم البرازيلي، وبدأ بالفعل في مفاوضات جديدة مع الضحية.