"ضحكة عبد الرزاق حمد الله" .. صورة تزيد أوجاع الاتحاد بعد السقوط أمام الحزم

ماذا فعل ثنائي الاتحاد بعد مباراة الحزم؟

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صورة قد يعتبرها البعض عادية، ولكن توقيتها قد يسبب أزمة كبرى داخل نادي الاتحاد، بالتزامن مع التراجع المخيف في نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

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هذه الصورة؛ جاءت بعد تعادل الاتحاد مع الحزم (2-2)، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، وتجمع بين المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله والمدافع البرازيلي الأصل الإيطالي الجنسية لويز فيليبي.

ثنائي العميد الاتحادي ظهر وهما "يضحكان"، أثناء خروجيهما من أرضية الملعب إلى غرفة الملابس، بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الفريق أمام الحزم.

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وفي الوقت الذي كان فيه حمد الله وفيليبي "يضحكان"، كانت الجماهير الاتحادية، تطلق صافرات الاستهجان، اعتراضًا على أداء ونتائج الفريق.

جدير بالذكر أن الاتحاد، تجمد بالتعادل المخيب مع الحزم، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال "المتصدر"، والذي لعب مباراة أقل.

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