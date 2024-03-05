فيديو | ضحكاتهم استفزته .. أحمد حجازي ينفعل على الصحفيين بعد هزيمة الاتحاد أمام الهلال

ماذا حدث أثناء مغادرة قائد الاتحاد لاستاد المملكة أرينا؟

لم تكن مغادرة المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، لاستاد المملكة أرينا؛ معقل الهلال، مغادرة سلسة، إذ انفعل على الصحفيين الواقفين في ممر وداع اللاعبين.

المدافع المصري شارك في هزيمة العميد أمس الثلاثاء، أمام الزعيم بثنائية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وعقب المباراة، نشرت صحيفة "الميدان الرياضي" فيديو من لحظة مغادرة حجازي للاستاد، يظهر خلاله تعالي ضحكات بعض الصحفيين في تلك الأثناء، ليقف اللاعب منفعلًا ومتسائلًا بلهجته المصرية: "في حاجة ولا ايه؟!، في حاجة؟!".

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وزعمت الصحيفة أن حديث حجازي كان موجهًا لمن يضحكون، رغم عدم اتضاح ما السر وراء تلك الضحكات، وما إذا كانت سخرية من هزيمة الاتحاد وقائده أم أنها مجرد صدفة مع مرور المصري!

يذكر أن الاتحاد أمامه فرصة للثأر من الهلال في لقاء الإياب، المقرر إقامته في 12 من مارس الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.