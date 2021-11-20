"ضحايا جائحة البليهي يتزايدون .. وجميع الحالات حرجة"

الإعلامي ناصر الجديع، تغريدة مثيرة للجدل، بشأن واقعة علي البليهي مدافع نادي الهلال، بغرس علم ناديه في ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر.

البليهي كان قد قام بالاحتفال عقب مباراة الهلال أمام النصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، عن طريق حمل علم به شعار نادي الهلال، وقام بغرسه في منتصف ملعب مرسول بارك.

الجديع كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أثار بها الجدل حول واقعة علي البليهي في ملعب مرسول بارك.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "ضحايا جائحة البليهي يتزايدون، عدد المصابين في ارتفاع مقلق، والحالات كلها حرجة!".

وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر بنصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، ليضرب موعدًا مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بالنهائي.

ضحايا جائحة البليهي يتزايدون .. عدد المصابين في ارتفاع مقلق .. والحالات كلها حرجة! — ناصر الجديع (@naljedai) November 20, 2021

ويستعد الهلال لمواجهة بوهانج مساء يوم الثلاثاء القادم 23 نوفمبر الجاري، على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، من أجل تحديد بطل القارة.

"لاعب واحد بالهلال السعودي يساوي قيمة 20 لاعبًا بالأهلي المصري"

الهلال يسعى لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، لينفرد بصدارة قائمة أكثر الفرق تتويجًا باللقب القاري، حيث يتساوى حاليًا مع بوهانج في الصدارة برصيد 3 بطولات دوري أبطال.