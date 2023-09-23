ضاع على برشلونة؟ حسم الموقف النهائي لخضوع فيتور روكي لعملية جراحية!

المهاجم الشاب يعاني من مشكلة في الكاحل

بعد 24 ساعة من القلق والرعب داخل برشلونة، حسم نادي أتلتيكو بارانينسي موقف مهاجمه فيتور روكي من الإصابة التي تعرض لها.

فيتور روكي غادر أرضية الملعب خلال مواجهة بارانينسي مع إنترناسيونال بالدوري البرازيلي بعد 11 دقيقة فقط، بسبب تدخل عنيف ضده من مدافع الفريق الخصم.

التقييمات الأولية أشارت إلى وجود بعض المخاوف حول اضطرار النادي لإجراء عملية جراحية على قدم روكي، ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" نفت ذلك تمامًا وأكدت أن اللاعب ليس بحاجة لهذه الخطوة.

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وأوضحت أن المهاجم البرازيلي الشاب يعاني من التواء شديد في كاحل قدمه، وسيتعين عليه البقاء لمدة أقصاها 8 أسابيع بعيدًا عن الملاعب.

ويأتي ذلك بعدما استبعدت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب للجراحة، ليقتصر الأمر على خضوع روكي لجلسات العلاج الطبيعي لتقليل الالتهاب في كاحله.

وهذا ما أكده ناديه في بيان رسمي جاء فيه:"خضع روكي لفحوصات يوم الجمعة بعد التواء في كاحله، ومن خلال الفحوصات الطبية تم التأكد من معاناته من مشكلة في أربطة الكاحل ولكنه لن يحتاج التدخل الجراحي".

يذكر أن برشلونة اتفق على ضم صاحب الـ18 سنة مقابل 30 مليون يورو بالإضافة لـ31 مليونًا كمتغيرات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على أن ينضم بشكل رسمي للنادي الكتالوني في شهر يناير القادم.