"صُلح بعد انتصار" .. مدرب سوريا يفتح صفحة جديدة مع السومة بقرار رسمي!

بعد تراجع السومة عن اعتزاله الدولي..

قدم الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، مفاجأة سارة لنجم الأهلي السابق، عمر السومة، مهاجم العربي القطري، بعد إعلان الأخير عن قراره بالتراجع عن الاعتزال الدولي.

السومة تراجع رسميًا عن الاعتزال الدولي، وذلك بعد الأزمة التي اندلعت مع المدرب كوبر، والتي دفعت هداف الأهلي السابق، للتهديد بعدم التراجع عن تعليق حذائه، حال عدم استدعائه للمشاركة في بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، إلا أن كوبر تجاهل تهديد السومة، ولم يستدعه لنسور قاسيون، في البطولة الآسيوية التي شهدت تأهل المنتخب إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى إثر الصُلح بين الطرفين، قرر المدرب الأرجنتيني استدعاء عمر السومة، للانضمام إلى قائمة منتخب سوريا، في إطار الاستعداد لمباراتي كوريا الشمالية واليابان، في 6 و11 يونيو، ضمن المرحلتين الأخيرتين من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر الاتحاد السوري لكرة القدم، أن القائمة تشهد غياب عدد من اللاعبين، بين أيهم أوسو الذي يعاني من إصابته في الكاحل، ومحمد عثمان لخضوعه لعمل جراحي في العين، ونوح شمعون لعدم التعافي من الإصابة، وعمر خريبين الذي تقدم باعتذار خطي بسبب ظروفه الخاصة.

ويحتل المنتخب السوري، وصافة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم، برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر منتخب اليابان الجدول بـ12 نقطة، فيما يأتي منتخب كوريا الشمالية في المركز الثالث بـ3 نقاط، وميانمار رابعًا بنقطة واحدة.