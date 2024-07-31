صيحات "نيكو ويليامز" تطارد جوان لابورتا في أمريكا!

الجناح الإسباني أهم مطمع للنادي الكتالوني

لا يحتاج جوان لابورتا رئيس برشلونة توصية بشأن ضم نيكو ويليامز نجم منتخب إسبانيا ونادي أتلتيك بيلباو إلى صفوف النادي الكتالوني، لكن الهتافات بضمه من جماهير البلوجرانا حول العالم تطارده أينما حل.

هذا ما أمكن رؤيته خلال فوز برشلونة الودي على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، حين كان لابورتا خارجًا من ملعب "كامبينج وورلد" في أورلاندو محتفلًا بالفوز.

ووسط حراسة طاقم الأمن، ركض وراء لابورتا مجموعة من مشجعي برشلونة، هاتفين باسم واحد: "نيكو ويليامز.. نيكو ويليامز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يرد عليهم لابورتا بالكلام، وإنما بالتلويح بيديه إما فرحة للانتصار على السيتي من فريق معظمه من ناشئي النادي الكتالوني، وإما تأييدًا وتحفيزًا لهم.

المؤكد أن الساعات الأخيرة حملت بعض التشاؤم بشأن حسم ملف صفقة نيكو ويليامز في برشلونة، لم يقدم النادي الكتالوني عرضًا بقيمة الشرط الجزائي بعد، كما أن التربص زاد بقوة من طرف باريس سان جيرمان بشأن الجناح الأفضل في مركزه ببطولة يورو 2024.