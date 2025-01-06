بعد تبادل النظرات المثير للجدل بينهما .. المراسلة "صوفي مارتينيز" تكشف حقيقة علاقتها العاطفية بميسي

هل يخون ميسي زوجته أنتونيلا؟

رغم أن حياة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ محترف إنتر ميامي، الأسرية واحدة من الأكثر استقرارًا رفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه إلا أن الحديث عن الجدل أثير حوله بدخوله في علاقة عاطفية جديدة مؤخرًا.

طرف تلك العلاقة المزعومة هي المراسلة الأرجنتينية صوفي مارتينيز، التي اشتهرت بصورة كبيرة بين عشاق ميسي بعد لقاء أجرته معه، وظهر خلاله الثنائي يتبادل النظرات بطريقة دفعت الكثيرين للحديث عن وجود علاقة خاصة بينهما.

صوفي تحدثت عن تلك الادعاءات نافية تمامًا وجود أي علاقة عاطفية تربطها بليو، معربًا عن استيائها من خروج تلك التكهنات لكونها أنثي تجري حوارًا مع رجل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت المراسلة الأرجنتينية المكلفة بتغطية معسكرات المنتخب الأرجنتيني وعدة أحداث رياضية عالمية لصالح شبكتي "ESPN" و"TV Publica": "في الكثير من الأحيان عندما تزداد شهرتك، ينعكس الأمر بصورة سلبية، فعائلتي تعاني كثيرًا، فالناس تحدثوا أكثر عن أمور كـ(لماذا ينظر إليك هكذا؟!)، أواجه أشياء سخيفة وأجد نفسي مضطرة لتوضيح الأمر"، في إشارة إلى ادعاء البعض أنها وميسي تبادلا النظرات الغرامية.

وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج "PH: Podemos Hablar": "أظن أن ما أتعرض له مرتبط فقط بجنسي كأنثى، لكن لو حدث نفس الموقف مع رجل، لن يكون الأمر مثيرًا للتكهنات".

واختتمت المراسلة الأرجنتينية مشيدة بطريقة تعامل أنتونيلا مع ما وصفته بـ"الجنون" المحيط ببطل كأس العالم 2022.