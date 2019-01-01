صور - الرئيس السيسي يزور منتخب مصر في ملعب "الدفاع الجوي"

منتخب مصر يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

زار رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، المنتخب المصري، صباح اليوم السبت، في مرانه بملعب الدفاع الجوي.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل بمباراة الافتتاح بين الفراعنة وزيمبابوي.

وقام الرئيس السيسي بالتواجد صباح اليوم في مران المنتخب المصري للشد من أزرهم قبل البطولة الهامة التي ستقام على أرضه.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجارى، حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكداً ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذى ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وشدد الرئيس السيسى، على أهمية تحلى أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقى، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

وتوجه اللاعبون خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس، لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة فى قلوب ملايين المصريين.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني وديًا مساء الغد الأحد، في أخر تجارب الفراعنة قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.