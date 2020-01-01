صورة ميسي في إعلان رسمي - هل أعلن إنتر عن الصفقة بشكل غير مباشر؟

نادي إنتر يثير الجدل حول مستقبل ليونيل ميسي قائد برشلونة.

أثارت شركة "سونينج" المالكة لنادي إنتر الكثير من الجدل اليوم بعد الإعلان الذي نشرته اليوم والخاص مباراة الفريق أمام نظيره نابولي في الدوري الإيطالي.

جاء هذا عقب أن ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الإعلان بالاحتفال الشهير الخاص به، والذي يرفع فيه يده للسماء.

الإعلان ظهر عبر شاشة القناة الخاصة بإنتر في الصين، والتي تملكها الشركة المالكة للنادي وتذيع المباريات الخاصة به في الدوري الإيطالي.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت في الأيام الماضية لوجود مفاوضات بين ليونيل ميسي قائد برشلونة وإدارة إنتر للانضمام لهم بنهاية عقده مع الفريق الكتالوني.

ولا تعد تلك الحادثة هي الأولى من نوعها من قبل القناة الخاصة بالشركة المالكة لإنتر، حيث تكررت من قبل يوم مواجهة بريشيا في الدوري عندما نشروا صورة ساندرو تونالي في إعلان المباراة، ثم أكدوا أن ظهوره لا مشكلة فيه كونه لاعبًا في الفريق المنافس.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا أن نادي إنتر قريب بالفعل من حسم صفقة ساندرو تونالي، وهو ما يثير المزيد من الشكوك حول ظهور صورة ميسي في لقاء اليوم، والذي سيكون بتوقيت فجر الغد في الصين.

جدير بالذكر أن علاقة ميسي بإدارة برشلونة ليست في أفضل أحوالها، وشهد الموسم الأخير تدهورًا كبيرًا فيها بسبب أزمات داخل وخارج الملعب.