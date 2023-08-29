"صورة مع بيكهام" تُنذر جماهير ريال مدريد بخسارة نجم الفريق

خطوة قد تحدث قريبًا

طفرة مميزة يعيشها نادي إنتر ميامي الأمريكي، بانضمام الثلاثي ليونيل ميسي، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس إلى صفوف فريق المدرب تاتا مارتينو هذا الصيف.

ميسي بالتحديد كان الحلم الأهم والأبرز على الإطلاق، بسبب المستوى المبهر الذي يقدمه الأرجنتيني الذي توجه على عرش الكرة الأمريكية بشكل مبكر.

ولكن يبدو أن الأحلام لم ولن تتوقف لدى النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد الملاك الرئيسيين للنادي، وذلك من خلال تلميح نشره حساب إنتر ميامي باللغة الفرنسية على منصة "إكس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الحساب صورة لبيكهام وهو يقضي عطلة نهاية الأسبوع مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، في إشارة إلى إمكانية انتقال اللاعب المخضرم إلى ميسي ورفاقه.

وعلق حساب إنتر ميامي على هذه الصورة قائلًا:"لوكا مودريتش وديفيد بيكهام كانا معًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقط تخيلوا".

واستخدمت الجماهير خيالها بالفعل بين مؤيد لهذه الفكرة من جماهير الفريق الأمريكي، بينما استبعد جمهور ريال مدريد حدوث هذا الأمر بسبب الأزمة التي يعانيها الفريق هذا الموسم على صعيد الإصابات وحاجته لجميع نجوم الفريق.

يذكر أن مودريتش ارتبط خلال فترة الانتقالات الصيفية بالرحيل عن ريال والانتقال إلى الأهلي السعودي، لكن الأمر انتهى به بالتوقيع على عقد جديد لمدة موسم واحد، لذلك ربما تحدث خطوة انتقاله إلى إنتر ميامي ولكن في الصيف القادم بعد نهاية عقده عندما يبلغ من العمر 38 عامًا.