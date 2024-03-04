صورة | "متلازمة الترشيح" .. جماهير العين تتقمص دور الهلاليين وتقلل من تاريخ النصر

جماهير العين تقلل من تاريخ النصر..

يبدو أن نادي النصر السعودي، لن يتخلص من "متلازمة" الترشيح لكأس العالم للأندية؛ حتى يتأهل إلى هذه المسابقة، من خلال التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

النصر شارك في كأس العالم للأندية 2000، بترشيح من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باعتباره بطلًا لمسابقة كأس السوبر القاري؛ وذلك بسبب "التأخر" في تحديد بطل "دوري الأبطال".

ودائمًا ما تسخر جماهير الهلال السعودي، من النصراويين، بشأن الترشيح للمشاركة في مونديال الأندية، على عكس الزعيم، الذي شارك في هذه المسابقة أكثر من مرة، باعتباره بطلًا لدوري أبطال آسيا.

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ولم يتخلص النصر من سخرية الهلاليين بعد، حتى تعرض لسخرية جديدة؛ وهذه المرة من جماهير نادي العين الإماراتي؛ على هامش مباراة الفريقين، في ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

جماهير العين رفعت لافتة تحمل صورة كأس العالم للأندية، مع جملة "Earned not given"؛ بمعنى أن مشاركة فريقهم في المونديال جاءت باستحقاق وليست بهدية من الاتحاد القاري للعبة.

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العين شارك في كأس العالم للأندية 2018، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة، باعتباره بطلًا لدوري البلد المستضيف؛ حيث حل وقتها وصيفًا للعملاق الإسباني ريال مدريد.

كما رفع عشاق الزعيم الإماراتي، لافتة أخرى تحمل صورة كأس دوري أبطال آسيا، مع تعليق "حقيقة وليست حلم"؛ في إشارة إلى تتويج العين باللقب القاري، على عكس النصر.