صورة لبيلينجهام تخفف كارثة فينيسيوس جونيور على ريال مدريد

أنباء جيدة لكارلو أنشيلوتي

منح جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد فريقه دفعة معنوية هائلة، في ظل المخاوف حول إصابته خلال فترة التوقف الدولي مع إنجلترا.

بيلينجهام انسحب من معسكر المنتخب الإنجليزي لتصفيات يورو 2024 لمواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية لمعاناته من إصابة في الكتف، حيث ذهب إلى إسبانيا من أجل تلقي العلاج.

وبعد فترة قصيرة من القلق، نشر ريال مدريد تحديثًا عن حالة بيلينجهام، والذي أظهر عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

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وستكون عودة النجم الإنجليزي لريال في غاية الأهمية للمدرب الإيطالي، بسبب التأثير المبهر الذي أحدثه اللاعب بتسجيل 13 هدفًا بكل البطولات منذ انتقاله قادمًا من بوروسيا دورتموند في الصيف.

ويأمل ريال مدريد في جاهزية بيلينجهام ليكون جاهزًا أمام قادش يوم الأحد القادم بالدوري الإسباني، للتخفيف من أوجاع إصابة الثنائي إدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور وغيابهما حتى نهاية العام الحالي.

ويحتاج ريال لتحقيق الفوز أمام قادش بالجولة القادمة من الليجا، بعدما تعادل في اثنتين من آخر أربع مباريات في الدوري ليصبح خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطتين.