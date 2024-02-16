صورة جديدة تكشف علاقة كريم بنزيما مع مارسيلو جاياردو .. ومصير رومارينيو من مباراة الرياض

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ لمواجهة الرياض، مساء يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، برصيد 31 نقطة.

وحرص الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس"، على نشر مجموعة من الصور؛ لاستعدادات الفريق الأول لمواجهة الرياض.

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وفي إحدى هذه الصور؛ ظهر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد الاتحادي؛ وهو يتبادل الابتسامات مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما؛ في إشارة إلى انتهاء جميع الخلافات بينهما.

جاياردو كان قد استبعد بنزيما، من مباريات الاتحاد الماضية، بسبب تأخره في العودة من الإجازة التي تم منحها له؛ مع تأكيدات على عدم سعادة اللاعب في الفريق، ورغبته في الرحيل.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن انتظار المدرب الأرجنتيني، التقرير الخاص بـ"الإعداد اللياقي" للنجم الفرنسي، قبل اتخاذ قرار نهائي؛ بخصوص ضمه لقائمة مباراة الرياض من عدمه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجهاز الطبي بنادي الاتحاد سيحدد من جانبه، للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، قبل بداية تدريبات اليوم السبت، إمكانية ضم المهاجم البرازيلي رومارينيو "المصاب"، لقائمة مباراة الرياض أم تأكيد غيابه.

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