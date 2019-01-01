صورة - الكشف عن حالة ملعب برج العرب قبل مواجهة الزمالك والأهلي

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل بين الزمالك والأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نشر الحساب الرسمي لشركة "برزينتيشن" الراعي الرسمي للكرة المصرية صورة حديثة لملعب برج العرب في الإسكندرية الذي يستقبل مباراة القمة المصرية بين الزمالك والأهلي.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل بين الزمالك والأهلي، وهي المؤجلة من الأسبوع الـ17 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت الصورة التي تم نشرها عبر "تويتر" حالة ملعب المباراة الجيدة، والقادرة على استقبال مباراة القمة.

ملعب برج العرب الآن قبل ساعات من بداية الديربي 🏟️



(@Presentation :📸) pic.twitter.com/cpjCZGiJNa — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

وكانت حالة جدل كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حالة الطقس الباردة بجانب الأمطار الكثيفة التي هددت ملعب المباراة.

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عمار حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن المباراة في موعدها في حالة عدم زيادة الأمطار.