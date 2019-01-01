موسيماني: سأخبر أولادي بما فعله صن داونز أمام الأهلي

مدرب صن داونز يتحدث بعد الانتصار التاريخي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي احترامه وتقديره الكامل للأهلي المصري ومدربه مارتن لاسارتي، ذلك خلال تصريحاته عقب انتصاره التاريخي على الفريق الأحمر بخمسة أهداف دون رد.

وكان بطل القرن في أفريقيا قد تعرض لأقسى وأسوأ هزيمة في تاريخه القاري خلال مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسيخوض لقاء الإياب بفرص شبه مستحيلة في التأهل لنصف النهائي.

المدرب الجنوب أفريقي تحدث عن إنجازه التاريخي لصحيفة كيك أوف قائلًا "لم أتحدث كثيرًا بعد المباراة لأنني لا أعلم كيف سيكون شعوري كمدرب إن رأيت فريقي في مثل تلك الحالة، علي احترام المدرب المنافس".

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أضاف "لا مجال للمقارنة بين السيرة الذاتية لي ولمدرب الأهلي، سيكون علي الاختفاء لو دخلنا مثل تلك المقارنة، فهو مدرب كبير وعلي احترامه لأن مثل تلك النتائج تحدث في كرة القدم".

واصل موسيماني مواساة الأهلي قائلًا "سبق أن خسر آرسنال أمام مانشستر يونايتد 6-0، وهُزم ريال مدريد أمام برشلونة بنفس النتيجة، وقد أتعرض أنا أيضًا لنفس هذا الموقف، ولذا التواضع مهم في مثل تلك اللحظات".

واختتم قائلًا "أحترم النادي الأهلي ومدربه كثيرًا، لأنهما نادٍ ومدرب كبير. الانتصار بتلك النتيجة عني الكثير لي بالتأكيد، سأحدث أطفالي عما فعله صن داونز أمام الأهلي هنا، ما حدث سوف يُسجل في التاريخ".

يُذكر أن الأهلي سيُواجه صن داونز في موقعة الإياب على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم السبت 13 إبريل القادم.