الزمالك يُنقذ حسنية أكادير من أزمته المالية

كيف حدث هذا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أنقذ الزمالك فريق حسنية أكادير المغربي من أزمته المالية، ذلك بعدما تسببت مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في مداخيل قياسية للنادي المغربي.

وأفادت عدة مصادر مغربية أن المباراة أنعشت خزينة حسنية أكادير بـ105 مليون سنتيم أي ما يقرب من 100 ألف يورو هي عائد بيع تذاكر اللقاء الذي أقيم على ملعب الشهيد حملاوي.

وأضافت المصادر أن 28 ألف مشجع تقريبًا من العدد الإجمالي الذي وصل إلى 32 ألف مشجع اشتروا تذاكر من فئة الـ40 درهمًا.

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وجاء هذا المبلغ في ظل شكوى النادي ورئيسه الحبيب سيدينو من أزمة مالية خانقة أعاقت إتمام الفريق لأي صفقات خلال السوق الشتوي الماضي، رغم حاجة المدرب ميجيل جاموندي لدعم خط هجومه.

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية أن سيدينو سيستخدم هذا المال لدفع المستحقات المتأخرة للاعبين، وكذلك البدء في عملية تجديد عقود بعض نجومه.

يُذكر أن المباراة القارية انتهت بالتعادل السلبي ومن المنتظر أن يلعب الفريقان مباراة الإياب في ملعب الجيش بالسويس يوم الأحد 14 إبريل القادم.