صن داونز: الأهلي كان رائعًا معنا، والملعب الجديد أربك حساباتنا

الفريقان سيلتقيان في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جولام فالوديا محلل أداء الفرق المنافسة في الجهاز الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي أن تغيير ملعب مباراة فريقه ضد الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا أربك حساباتهم.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن نقل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين من ملعب برج العرب إلى ملعب الجيش بالسويس، ويُحاول الأهلي إعادة اللقاء للملعب الأول أو اللعب في ملعب المقاولون "الجبل الأخضر" بالقاهرة.

ونقل موقع فلجول عن فالوديا قوله "وضعنا خطة لخوض المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية ولكن تغيير مكان المباراة أربك حسابتنا".

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"نسافر صباحًا إلى السويس من أجل وضع خطة خوض المباراة في ملعب الجيش في السويس واختيار فندق الإقامة".

أضاف "شاهدنا مباراة الأهلي والاتحاد في برج العرب ولكن غادرنا الملعب قبل 10 دقائق من النهاية وعرفنا بعد ذلك أن الفريق الأحمر حقق الفوز في الوقت بدل الضائع".

وتوجه فالوديا بالشكر لمسؤولي الأهلي لحسن استقبالهم له ولزملائه ومساعدتهم في مهمتهم، وهو ما لا تفعله العديد من أندية شمال أفريقيا حسب قوله، مؤكدًا أنهم فعلوا نفس الشيء حين زار مسؤولو الأهلي جنوب أفريقيا للتحضير لمباراة الذهاب.

يُذكر أن الأهلي سيواجه صن داونز في جنوب أفريقيا يوم السبت القادم، فيما ستُقام مباراة الإياب في مصر يوم 13 إبريل المقبل.