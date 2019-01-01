نادر شوقي: كل الخيارات متاحة أمام رمضان صبحي، ولن يلعب للمنتخب

وكيل اللاعب المصري يتحدث عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال نادر شوقي أن كل الخيارات مفتوحة أمام موكله "رمضان صبحي"، سواء البقاء في الأهلي المصري أو العودة لناديه هدرسفيلد تاون أو الانتقال لنادٍ ثالث.

ويلعب رمضان معارًا مع الأهلي حتى الأول من يوليو القادم، ولا يتضمن العقد أي بنود تتعلق بتمديد الإعارة أو خيار الشراء نهائيًا.

وقد نقل موقع يلا كوورة عن شوقي قوله "عقد رمضان صبحي مع الأهلي حتى يوم 1 يوليو، الهدف الذي جاء من أجله هو اللعب وقيادة الأهلي للتتويج بالدوري ودوري أبطال أفريقيا".

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"لكن كل الأمور واردة، قد يبقى مع الأهلي، قد يرحل لنادٍ أخر، قد يستكمل عقده مع ناديه الإنجليزي، بعد 1 يوليو سيتحدد مصيره".

أضاف "لا يمكن الحديث عن مستقبله حاليًا، المفاوضات ستكون ثلاثية، وفقا لرغبة رمضان وناديه، وأيضا النادي الأهلي الذي قد لا يكون في حاجة له ويكتفي بتلك الفترة".

"رمضان صبحي في الأهلي يحصل على ربع راتبه في الدوري الإنجليزي".

وأتم الوكيل الشهير مؤكدًا تصريحاته السابقة حول موقف صاحب الـ22 عامًا من اللعب لمنتخب مصر بعد استبعاده من المعسكر الأخير، إذ أكد أنه لن يكون له دور مع المنتخب حاليًا مكررًا أن استبعاده ليس لأسباب فنية.