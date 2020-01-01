صن داونز والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

صن داونز 0 × 0 الأهلي

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10’ محاولة المرور من جونيور أجاي من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع واستخلصها بنجاح

9’ تسديدة قوية من ماديشا من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل

8’ عرضية من جاستون سيرينو من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت إلى رمية تماس

6’ سيطرة من لاعبي صن داونز وتمريرات على حدود منطقة جزاء الأهلي

5’ أووووووووووووووه،،،،،، هجمة خطيرة لصن داونز بعد تنفيذ الخطأ من جاستون سيرينو بتمريرة تضع ريكاردو ناسكيمينتو منفردً ا بالمرمى لكن تصدي رائع من الشناوي الذي ابعد الكرة إلى ركنية

4’ خطأ لصن داونز من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من محمود متولي على جاستون سيرينو

3’ ضغط قوي من لاعبي صن داونز على دفاعات الأهلي فى محاولة للبحث عن هدق مبكر

2’ تسديدة قوية من ثيمبا زواني من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى مرمى الشناوي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / علي لطفي / أيمن أشرف / محمد هاني / محمد مجدي أفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / مروان محسن

الأهلي: يبدأ المدرب رينيه فايلر بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول / عمرو السولية / محمود متولي / أليو ديانج / جيرالدو دا كوستا / أليو بادجي / جيونيور أجاي

البدلاء / كينيدي مويني / واين أريندسي / ثيبوجو لينجرمان / صامويل مابوندا / سيفيسيهلي مخيزي / باكاماني ماشمبي / جوزيه علي ميزا

🚨Starting XI🚨



⚽ Vs Al Ahly SC

🏆 CAF ⁣⁣

🏟 Lucas Moripe Stadium#Sundowns #CAFCL pic.twitter.com/TYfynVBTMB — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) March 7, 2020

صن داونز: يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من دينيس أونيانجو / أنيل نجكونجكا / متجيكا ماديشا / ريكاردو ناسكيمينتو / موسى ليبوسا / هلومفو كيكانا / أنديلي جالي / ليبوهانج مابوي / جاستون سيرينو / ثيمبا زواني / سيبوسيسو فيلاكازي

تشكيل الفريقين:

إذا استطاع النادي الأهلي تسجيل هدف وحيد سيصعب المهمة جداً علي صنداونز سيحتاج إلى ٤ أهداف لكي يذهب إلى نصف النهائي وهذا أمر صعب جداً ويكاد يكون مستحيل أمام النادي الذي لم يلقى حتى التعادل طوال ١٦ مباراة بالدوري المصري.

وقد انتهي لقاء الذهاب بهدفين نظيفين للشياطين الحمر لكن الوضع مختلف في لقاء العودة فالجميع يعرف مدي صعوبة هذا الفريق علي أرضه وأيضاً المباراة ستلعب صباحاً فهل سيأثر ذلك على أداء الأحمر الغير معتاد على اللعب صباحاً، لكن بالطبع البطولات لا تأتي بسهولة يجب على اللاعبين بذل مجهود مضاعف ليظهر مستوى الفريق كما لو كان اللقاء ليلاً وعلي ملعبهم بالقاهرة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./