صن داونز والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

10’ محاولة المرور من جونيور أجاي من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع واستخلصها بنجاح

9’ تسديدة قوية من ماديشا من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل

8’ عرضية من جاستون سيرينو من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت إلى رمية تماس

6’ سيطرة من لاعبي صن داونز وتمريرات على حدود منطقة جزاء الأهلي

5’ أووووووووووووووه،،،،،، هجمة خطيرة لصن داونز بعد تنفيذ الخطأ من جاستون سيرينو بتمريرة تضع ريكاردو ناسكيمينتو منفردً ا بالمرمى لكن تصدي رائع من الشناوي الذي ابعد الكرة إلى ركنية

4’ خطأ لصن داونز من خارج المنطقة بعد تدخل قوي من محمود متولي على جاستون سيرينو

3’ ضغط قوي من لاعبي صن داونز على دفاعات الأهلي فى محاولة للبحث عن هدق مبكر

2’ تسديدة قوية من ثيمبا زواني من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى مرمى الشناوي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / علي لطفي / أيمن أشرف / محمد هاني / محمد مجدي أفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / مروان محسن

