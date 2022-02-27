صناعة فرص ومستوى باهت .. ماذا قدم مصطفى محمد ضد رايز سبور؟

حقق فريق نادي جلطة سراي الفوز على نظيره رايز سبور، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد.

المباراة شهدت مشاركة النجم المصري مصطفى محمد مهاجم فريق نادي جلطة سراي منذ بداية المباراة، حتى تم تغييره في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

كيف حوّل جلطة سراي تأخره لانتصار أمام رايز سبور؟

تقدم جادسون فيرنانديز لفريق رايز بالدقيقة الثامنة من عمر المباراة، قبل أن يتعادل باتريك فان أنهولت لجلطة سراي بالدقيقة 40 من عمر المباراة.

واستطاع تيلر بويد أن يعيد التقدم لفريق رايز بالدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني، ليضغط جلطة سراي هجوميًا بعدها من أجل تسجيل هدف التعادل.

وقام المدرب بإخراج مصطفى محمد بالدقيقة 57 من عمر المباراة، والدفع بالفرنسي بافيتمبي جوميس بدلًا منه، بهدف تنشيط الجانب الهجومي للفريق.

وحصل جلطة سراي على ركلة جزاء بالدقيقة 64، أهدرها جوميس، ليحصل على ركلة جزاء أخرى بالدقيقة 70، استطاع تسجيلها النجم الهولندي ريان بابل.

وواصل جلطة سراي هجومه لتسجيل هدف التقدم، وهو ما نجح فيه بالفعل عن طريق اللاعب باتريك فان أنهولت بالدقيقة 87 بصناعة من الجزائري سفيان فيجولي.

فيجولي واصل تألقه في الدقائق الأخيرة، وتمكن من صناعة هدف آخر للنجم جوميس بالدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقود فريقه لانتصار مهم.

ماذا قدم مصطفى محمد مع جلطة سراي أمام رايز سبور؟

مصطفى محمد لعب 57 دقيقة ولم يسجل أي هدف، ولكنه مرر فرصتين من أجل التهديف لم ينجح زملائه بالفريق في استغلالهما من أجل تسجيل أي هدف.

وسدد مصطفى كرة واحدة فقط طوال المباراة، ارتطمت في العارضة، ولمس الكرة 20 مرة، ومررها 11 مرة منهم 10 تمريرات صحيحة، وأرسل كرة عرضية واحدة غير صحيحة.

شارك مصطفى في 3 التحامات أرضية فاز في واحد فقط، وشارك في 3 التحامات هوائية لم ينجح في الفوز إلا في واحد فقط.

وفقد المهاجم المصري الاستحواذ على الكرة 4 مرات، وارتكب خطأ واحد وحصل على مثله، ووقع في التسلل مرة واحدة.

مستوى باهت ظهر عليه النجم المصري مصطفى محمد خلال مباراة جلطة سراي أمام رايز سبور، فهل يواصل مدربه الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال مباراة الفريق القادمة أمام قونيا سبور المقرر لها يوم السبت القادم 5 مارس.

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