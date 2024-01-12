صمت تام وأغنية خاصة للاحتفال .. إجراءات صارمة من بايرن ميونخ بسبب وفاة بيكينباور!

الحزن يخيم على الأجواء في بايرن ميونخ...

قرر نادي بايرن ميونخ، إظهار ملامح الوفاء والحزن على رحيل أسطورة النادي فرانز بيكنباور، مطلع الأسبوع الماضي، وسيقدم الفريق البافاري تأبينًا لأسطورة الفريق في مباراة هوفنهايم.

وتوفى بيكنباور، أسطورة الفريق البافاري والكرة الألمانية، مطلع الأسبوع الماضي، عن عمر يناهز الـ 78 عامًا، بعد عدة مشاكل صحية في السنوات الماضية.

ويستقبل بايرن ميونخ، نظيره هوفنهايم مساء اليوم الجمعة على ملعب آليانز آرينا، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الألماني، لتقرر إدارة الفريق البافاري تكريم الأسطورة قبل انطلاق تلك المباراة.

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وبحسب التقارير الصحفية، فإن تلك مباراة بايرن وهوفنهايم ستشهد تكريمًا خاصًا لبيكنباور، إذ سيقوم لاعبو الفريق البافاري، بالإحماء قبل اللقاء وهم يرتدون القميص رقم 5، الرقم الذي اشتهر به الأسطورة أثناء فترة لعبه.

كما سيتم تشغل أغنية خاصة للأسطورة عبر مكبرات الصوت في الملعب أثناء دخول الفريق إلى الملعب، وبعد كل هدف يتم تسجيله، وسيرتدي أيضًا اللاعبون قميصًا مكتوب عليه "شكرا فرانز".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن لاعبو بايرن ميونخ، سيوقعون على قمصانهم بعد مباراة الليلة، وسيتم بيعها في مزاد علني يوم الأربعاء 17 يناير، وسيتم التبرع بعائدات المزاد إلى مؤسسة فرانز بيكنباور.