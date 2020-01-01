محمد صلاح يحقق نبوءته ويسجل للمرة الأولى في مانشستر يونايتد

النجم المصري محمد صلاح يسجل للمرة الأولى في شباك مانشستر يونايتد.

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه الاول في مواجهات مانشستر يونايتد خلال مباراة فريقه ليفربول اليوم ضدهم في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي .

هدف صلاح جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة من هجمة مرتدة كان منفردًا بها بحارس المرمى ديفيد دي خيا ووضعها في شباكه بسهولة.

وكان محمد صلاح يعاني أمام فريق مانشستر يونايتد من انعدام في التهديف سواء بالتسجيل بنفسه أو بصناعة الأهداف بالرغم من خوضه لأربعة مباريات أمامهم.

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عندما كان في تشيلسي تواجد صلاح على مقاعد البدلاء أمام مانشستر يونايتد في الموسم الأول ورحل قبل مباراة الموسم التالي لفيورنتينا الإيطالي.

وبعد عودته للدوري الإنجليزي بقميص ليفربول خاض أربعة مباريات أساسيًا فاز في واحدة وخسر واحدة وتعادل في اثنين، وطوال الأربعة مواجهات لم يسجل أو يصنع.

وغاب النجم المصري عن لقاء الدور الأول بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل قدمه والتي تعرض لها في مواجهة ليستر سيتي.

جدير بالذكر أن صلاح كانت له تصريحات مثيرة للجدل مازح خلالها الصحفي عندما سأله لماذا تعادلتم مع مانشستر يونايتد في الدور الأول، حيث قال أن ذلك بسبب إصابته.