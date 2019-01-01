صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول بعد مناقشة حادة مع كلوب

صحيفة آس الإسبانية تصدم الجماهير بطلب صلاح الرحيل عن ليفربول عقب خلاف مع يورجن كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت صحيفة آس الإسبانية إن النجم الدولي المصري محمد صلاح قد طلب الرحيل عن ليفربول بعد مشادة مع يورجن كلوب.

وكان صلاح قد استعاد مستواه في الفترة الأخيرة بعد حقبة من الانتقادات من قبل الصحافة الإنجليزية وكذلك الجماهير.

وبعدما كانت تشير الأمور إلى طريق إيجابي، خرجت صحيفة آس لتعيد أجواء التوتر إلى ليفربول مرة أخرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وقال الصحيفة إن محمد صلاح قد دخل في نقاش حد مع مدربه يورجن كلوب عشية مواجهة ليفربول أمام بورتو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفر هذا النقاش على خلاف بين صلاح وكلوب، على إثره طالب صلاح بالرحيل عن ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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يذكر أن محمد صلاح كان قد جدد عقده مع الريدز لخمس سنوات بنهاية الموسم الماضي، ليحصل بموجب العقد الجديد على أعلى راتب في تاريخ النادي.