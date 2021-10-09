باريس سان جيرمان: عاقبوا ريال مدريد، ما يفعلونه قلة احترام!

هجوم جديد قوي على النادي الملكي..

مرة أخرى سقط ريال مدريد ضحية لهجوم شرس من باريس سان جيرمان عبر مديره الرياضي ليوناردو، والذي طالب بمعاقبة النادي الملكي بسبب كيليان مبابي.

ومن المعروف أن ريال مدريد يحاول التعاقد مع مبابي منذ سنوات، وفي الصيف الماضي كان التواصل كبيرًا بين الطرفين رغم رفض بي آس جي البيع جملة وتفصيلًا.

ورغم نفي الريال وجود تواصل، لكن يؤكد ليوناردو أن النادي الإسباني استعمل طرقًا غير شرعية لضم مبابي بنهاية عقده في صيف 2022.

ماذا قال ليوناردو عن ريال مدريد؟

وفي حديثه لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، قال ليوناردو "من مدريد ينفون ذلك، لكني أعتقد أنهم يعملون منذ مدة طويلة للتعاقد معه مجانًا العام المقبل".

كما أضاف "لقد تحدثوا علنًا عن مبابي لمدة عامين، يجب أن تتم معاقبتهم على ذلك".

وواصل البرازيلي "أرى عدم احترام لمبابي منهم، إنه من أفضل لاعبي العالم، تحدث مدربهم وإدارتهم وحتى اللاعبين عنه، أعتقد أن هذا جزء من خطتهم، إنه عدم احترام".

أما عن نوايا باريس لمبابي، فقال "فكرتنا هي تجديد عقده، لم يتغير شيء في هذا الصدد، كيليان جوهرة إنه مثالي بشكل لا يصدق لباريس، لم نخطط أبدًا للمستقبل بدونه".

ماذا قال ليوناردو عن تكرار سيناريو مبابي مع دوناروما؟

بعض الاتهامات طالت باريس سان جيرمان بأنه فعل نفس ما فعله ريال مدريد، فقام بالتفاوض مع جيانلويجي دوناروما بينما كان عقده ساريًا مع ميلان.

لكن ليوناردو نفى الأمر، فقال "لم نتصل به قبل يونيو، فتحنا محادثة للتعاقد معه عندما أصبح حرًا بعد إعلان باولو مالديني عدم استمراره هناك".

أما عن اللعب المالي النظيف، فقال "أريد أن أوضح أن باريس سان جيرمان لا يستثمر أموالًا أكثر من الأندية الأخرى، لدينا أيضًا ديونًا عالية".

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