صلاح يجاور توريس وكول بهدفه في بورنموث

محمد صلاح يصل للهدف رقم ٦٣ له بالدوري الإنجليزي بعد المباراة الـ ١٠٠ بالبطولة.

حقق النجم المصري محمد صلاح رقمًا مميزًا مساء اليوم عندما حل فريقه ليفربول ضيفًا على نظيره بورنموث ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعدما سجل الهدف الثالث للفريق في المباراة في بداية الشوط الثاني منها بعدما مرر له نابي كيتا كرة بينية أودعها ببراعة في شباك أصحاب الأرض.

وكان هدف اليوم هو رقم ٦٣ لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي، خلال المباراة رقم ١٠٠ للنجم المصري في البطولة منذ أول مباراة له مع تشيلسي في ٢٠١٤.

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ونجح صلاح في التساوي مع الثنائي أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق وفرناندو توريس لاعب ليفربول تشيلسي المعتزل بتسجيل ٦٣ هدفًا في أول ١٠٠ مباراة لهم بالدوري الإنجليزي.

ويتفوق على صلاح فقط عدد محدود من نجوم الدوري الإنجليزي عبر تاريخه نجحوا في تسجيل أكثر من ٦٣ هدفًا في أول ١٠٠ مباراة لهم في البطولة.

ويأتي على رأس هؤلاء آلان شيرار برصيد ٧٩ هدفًا سجلهم في أول ١٠٠ لقاء، وخلفه فان نيستلروي بـ ٦٨ وسيرجيو أجويرو بـ ٦٤ هدفًا.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم يشهد تقدم ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة ليستمر في صدارة ترتيب البطولة بواقع ٤٦ نقطة بعد مرور ١٦ جولة.