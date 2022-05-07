صلاح يتوعد ريال مدريد: حان وقت الانتقام!

يصر محمد صلاح على أن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد هو فرصة مثالية للانتقام من هزيمته في عام 2018 في اللقاء الذي أقيم في كييف.

حيث عاد جناح ليفربول من جديد للحديث حول الثأر المنتظر، الذي يرغب في تحقيقه بنهاية شهر مايو الحالي في فرنسا.

وعلى عكس الدبلوماسية التي يظهرها عادةً لاعبو كرة القدم، لم يخف صلاح أن فرصة الفوز على ريال مدريد تشغل باله باستمرار، وشارك رأيه فيها علنًا وذلك في حفل جائزة أفضل لاعب في العام من اتحاد كتاب كرة القدم التي تحصل عليها المصري.

حيث قال نجم الريدز: "إذا سألت الجميع في ليفربول، فإنهم يريدون تلك المباراة".

وواصل: "لا أعرف لماذا لا يُسمح لنا بالحديث عن ذلك، لكنه لا مانع لدي، نعم أردت تلك المباراة، وأردت أن ألعب ريال مدريد قبل انطلاق مواجهة مانشستر سيتي".

وأوضح: "بالطبع، أنا لا أبالغ في تقديرهم، إنهم فريق لا يصدق مع مدرب رائع، ولاعبين مميزين، لكن عندما سألوني من أريد، قلت مدريد. إنها إجابة سهلة".

وأردف: "أنا متحمس للغاية والفريق كذلك، قلت قبل المباراة إنني أريد أن ألعب مع ريال مدريد وقد حصلنا عليهم".

واستدرك: "أنا متأكد من أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، لقد تغلبوا على الكثير من الفرق الجيدة لذلك نحن بحاجة إلى التركيز على اللقاء، كما أنه لا يزال لدينا عدد قليل من المباريات في الدوري الممتاز وعلينا إنهاءها بأفضل طريقة ممكنة".

وبعد الضغط عليه بشأن ما إذا كانت مهمة انتقامية حقًا، سرعان ما أضاف: "نعم، خسرنا في النهائي. لقد كان يومًا حزينًا لنا جميعًا والآن حان وقت الانتقام".

جدير بالذكر أن اللقاء سيقام على ملعب "دو فرانس" يوم 28 مايو بين ليفربول وريال مدريد في مواجهة هي الثالثة لهم ضد بعض في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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