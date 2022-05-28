"صلاح يتحدث مثل الفشلة وريال مدريد سيغزو باريس"

هجوم إسباني على صلاح

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، لهجوم حاد في التلفزيون الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد صلاح للتواجد مع الريدز، مساء اليوم، السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، طمحًا في انتزاع اللقب من الفريق الإسباني.

وقبل هذا اللقاء خرج صاحب الـ29 سنة أكثر من مرة، للحديث عن رغبته في الثأر من ريال، بسبب خسارة نهائي البطولة أمام نفس الفريق في نسخة 2018، وهي المباراة التي خرج فيها صلاح باكيًا بعد تعرضه للإصابة.

كيف تعرض صلاح للهجوم في إسبانيا؟

خرج توماس رونسيرو الصحفي ببرنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني لإبداء رأيه في ليفربول وصلاح على وجه التحديد.

وقال خلال حديثه:"ليفربول فريق رائع وخصم خارق، لكنه كان كذلك أيضًا في 2018 وانظر ماذا حدث لهم".

📍 باريس

🏆 نهائي دوري أبطال أوروبا

⏱ العاشرة بتوقيت مكة المكرمة 🇸🇦



🇪🇸 ريال مدريد 🆚 ليفربول 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇪🇬 محمد صلاح 🆚 كريم بنزيما 🇫🇷#UCLfinal pic.twitter.com/H5yL9hk6Iv — GOAL Arabia (@GoalAR) May 28, 2022

وأضاف:"دع صلاح يبكي، لأنك في الحياة عليك أن تعرف كيف تخسر، وهو يتحدث مثل أي شخص خاسر وفاشل".

وتابع:"المهم أن مدريد سيغزو باريس الليلة كما فعل في عام 2000 عن طريق نجمه راؤول جونزاليس في إقليم الفايكنج".

ماذا قدم صلاح مع ليفربول هذا الموسم؟

الجناح المصري يعيش فترة مميزة مع الريدز، حيث فاز بجائزة الهداف للدوري الإنجليزي بـ23 هدفًا، وسجل 31 هدفًا وصنع 16 بكل البطولات.

ومن الناحية الجماعية حصل اللاعب مع ليفربول على كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، ولكنه خسر الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي بالجولة الأخيرة.

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